VIDEO: GGZ-cliënten vertolken Friese landschap in felle fluorkleuren

Franeker, de stad van de gekken

Dat was ook het doel van Baukje Spaltro, artistiek leider van het panoramadoek. "Bij Community Art is het de bedoeling dat een bepaalde groep, een mienskip, samen een kunstwerk maakt rondom een maatschappelijk thema." Volgens Spaltro heeft de buitenwereld al snel een negatief oordeel klaar als het over psychiatrische patiënten gaat. "En dat terwijl zo'n veertig procent van de mensen tijdens hun leven met de GGZ te maken krijgt. We wilden daarom een heel krachtig kunstwerk maken. Een sterk beeld om een positive kant van de psychiatrie te laten zien. Dus: wat we wél kunnen en niet wat we niet kunnen."

Aan het indrukwekkende panoramadoek van 40 meter gaat een heel proces vooraf. "Op negen locaties in Fryslân is aan dit doek gewerkt. Iedere groep heeft één Fries landschapsthema uitgewerkt, zoals de meren, de bossen, de horizon, de wolken, de weilanden of het Wad." Het hele doek bestaat uit een onderlaag van felle fluorverf. "Het fluoriseren moet uitnodigen om buiten de eigen comfortzone te stappen en vanuit de persoonlijke binnenwereld te werken", legt Spaltro uit.