Auto slaat over de kop na uitwijkmanoeuvre op A31

De auto kwam op de kop naast de snelweg terecht, nadat de bestuurder uit moest wijken. De hulpdiensten reden massaal uit. De brandweer kon later terug naar de kazerne. De beide gewonden zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft de rechterrijstrook afgesloten. Een berger heeft de auto opgehaald. Die was volledig vernield. De andere auto was in eerste instantie doorgereden, maar de bestuurder heeft zich intussen bij de politie gemeld.