SeaQurrent zet getijden in Waddenzee in voor energieopwekking

Youri Wentzel van SeaQurrent bedacht de TidalKite, de vlieger waarmee energie kan worden opgewekt. "De vlieger wordt geplaatst op een plek in zee waar veel stroming staat. Een windmolen produceert meer energie als er veel wind staat. Zo werkt het ook met de TidalKite." De Tidalkite kan ongeveer 500kWh energie opwekken. "Dat is duurzame energie voor ongeveer 700 huishoudens." Het streven is dat de vlieger in 2020 ook echt kan worden ingezet om duurzame energie op te wekken.