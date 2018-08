''Tall Ships Races gaan over de 300.000 bezoekers heen''

De organisatie is nog niet officieel aan het tellen en evalueren, omdat het evenement nog een belangrijke dag te gaan heeft, want ook bij de Sail Out op maandag wordt een berg mensen verwacht, zoals dat bij de aankomst van de historische schepen het geval was. De organisatie is er ook blij mee dat het evenement - tot dusver - vrijwel zonder incidenten verloopt. De EHBO hoeft niet veel meer te doen dan het plakken van een pleister op een gekneusde teen of het behandelen van een wespensteek.

Meer buitenlandse bezoekers

Vier jaar geleden trokken de Tall Ships Races nog zo'n 220.000 bezoekers, maar daar zat toen ook een natte dag bij. Het evenement trekt dit jaar duidelijk veel meer buitenlandse bezoekers, maar ook veel meer bezoekers uit de regio, denkt directeur Cor Boots. "Doordat het midden in de vakantie is, zijn er veel meer buitenlanders dan de vorige keer. De mensen uit Harlingen en omgeving hebben het evenement veel meer omarmd, doordat ze nu weten wat het is. Bij sommige concerten en ook bij het vuurwerk van vrijdag stond de kade hartstikke vol."

Vervoer

Een andere graadmeter zijn de reizigers met het openbaar vervoer. Arriva zet extra lange treinen in, maar op diverse momenten is zelfs die capaciteit te beperkt. Die wordt dan aangevuld met bussen die dezelfde route naar Franeker en Leeeuwarden rijden.