Berltsum wint generale voor de Freule in Franeker

De kaatsers van Berltsum: Thomas Dijkstra, Jesse Kroondijk en Verry van der Meer, hebben zondagavond de generale voor de Freule in Franeker gewonnen. Op een lijst van 39 parturen waren ze in een spannende finale te sterk voor het partuur van Reduzum. Tegen Johannes Gerben Brinksma en Jesper Talsma werd het 5-5 en 6-4. Thomas Dijkstra werd na afloop uitgeroepen tot koning. De derde prijs was voor Menaam; die kaatsers verloren met 5-2 en 6-6 van de latere winnaars.

Alle genoemde parturen zijn kanshebber op de 116e Freule aanstaande woensdag in Wommels.