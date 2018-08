Partuur Van der Bos pakt met comeback winst in Witmarsum

Het partuur van Marten Bergsma, Pieter Jan Plat en Sjoerd de Jong verloor in de halve finale met 5-5 en 6-6 van het partuur van Van der Bos. Tjisse Steenstra sloeg op die stand een zitbal.

Winst voor Tuinenga

Bij de vrouwen was het partuur van Ilse Tuinenga, Sjanet Wijnia en Manon Scheepstra oppermachtig in de finale in Witmarsum. De drie vrouwen wonnen met 5-0 en 6-0 van Tineke Dijkstra, Sandra Hofstra en Louise Krol.

De kleine premie bij de vrouwen ging naar Elly Hofman, Marte Altenburg en Martzen Deinum. Het partuur van Hofman won in de strijd om het brons met 5-4 en 6-4 van Jildou Sweering, Jeska Terpstra en Jennie Terpstra.