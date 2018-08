Leeuwarder toneelgroep begin weer met repetities voor 'De Oare'

Toneelgroep 'Buiten de Boot' uit Leeuwarden maakt in september een doorstart met de repetities voor community-voorstelling 'De Oare'. Deze voorstelling zou worden gespeeld in het oude belastingkantoor in Leeuwarden, maar werd afgeblazen vanwege de grote brand in dat kantoor op 22 juni. Bij die brand ging het volledige decor van de voorstelling verloren. 'Buiten de Boot' kon toen niet anders dan het project afblazen.