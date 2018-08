Surhuisterveners weten winkels goed te vinden op eerste winkelzondag

Het gaat om vier supermarkten, de enige bouwmarkt van het dorp en de Action. Vooral die laatste winkel trekt veel belangstelling, maar ook de bouwmarkt is lang niet ontevreden. ''Er zijn meer mensen dan ik had verwacht'', zegt assistent-bedrijfsleider Roan Banga. ''Mensen moeten hier vandaan anders een heel eind rijden om op zondag een open bouwmarkt te vinden, nu kunnen ze in eigen dorp terecht.'' Het past de bouwmarkt ook wel dat de concurrentie in buurdorp Opende wel verplicht dicht is op zondag.

Bij een van de supermarkten staan de eerste klanten al om kwart voor een voor de deur, maar dat was ook omdat velen dachten dat de winkelzondag om 12.00 uur zou beginnen, in plaats van 13.00 uur. ''In vind het ideaal'', zegt Hinke Knegt-Postma voor de deur van de supermarkt. ''Mijn dochter komt terug van vakantie en nu kan ik mooi verse spullen halen voor haar.'' Maar het historische moment ontgaat haar niet. ''Ik vind het heel goed dat mensen die willen winkelen de vrijheid hebben om dat te doen. Wie dat niet wil, die winkelt maar op zaterdag.''

Meer winkels

Voorzitter Ale Procee van H&I van Surhuisterveen houdt er wel rekening mee dat in de loop van het jaar meer winkels op zondag open gaan. Voor veel zaken was nu de voorbereidingstijd op op zondag open te gaan aan de krappe kant. H&I wil dat stimuleren door dit jaar 'themazondagen' te ontwikkelen, waarop zoveel mogelijk winkels open zijn.