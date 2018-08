''Shuffleboard is een sport waar we mee willen doorgaan''

De puntentelling is ook venijnig. Je schuift de houtjes met een lange stok naar de andere kant van de mat. Maar als je dat net wat te ver doet, worden er tien punten van de puntentelling afgetrokken. ''Het heeft wel wat van curling, maar je hebt er geen ijs voor nodig. Je kunt dit overal doen, als er maar een wat langere vlakke vloer is.

Duitsland

De Duitse gasten zijn blij met de positieve reacties in Fryslân, maar hun ambitie gaat verder. ''Volgend jaar organiseren wij weer een EK in Duitsland'', vertelt shuffleboard-promotor Dieter. ''Het zou mooi zijn als we dan ook een team uit 'die Niederlände' kunnen begroeten.'' Plantenga moet erom lachen. ''We gaan als Sport Fryslân niet zover dat wij zoiets ook even regelen. Maar als de sport populair wordt en je krijgt competities en zo, waarom niet?''

''Het mooie is natuurlijk dat je ook als je wat ouder bent succesvol kunt zijn met deze sport'', zegt Plantenga. ''Dat zie je wel aan het Duitse team!''