Friezen aan de leiding bij WK Fries dammen

"Fries dammen is een mooie sport", zegt de Oekraïner. "Maar je hebt zoveel openingen en zoveel varianten, dat je heel goed moet nadenken." Het grootste verschil tussen Fries en internationaal dammen is dat je bij Fries dammen niet alleen diagonaal, maar ook horizontaal en verticaal mag slaan. "Ik moet volgens mij nog wat meer studeren", zucht Ivanchuk. "Maar ik vind het een mooi toernooi op een mooie locatie."

Leeuwarder stadhuis

De partijen worden gehouden in de Oranjezaal in het Leeuwarder stadhuis. Na driee speelrondes gaan de Friese dammers Jelle Wiersma, Foeke Tiemensma en Folkert Groenveld aan de leiding. Ivanchuk moet het in het tussenklassement doen met de twaalfde plaats. De eerste ronde van het toernooi duurt tot en met dinsdag. De beste vier deelnemers beginnen woensdag aan de finaleronde. Het toernooi is online te volgen op een aparte website. Volgens Liuwe Westra van de organisatie maken een paar duizend mensen elke dagen van die mogelijkheid gebruik.