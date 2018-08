Hielke Nienhuis volbrengt zware triatlon in Noorwegen

Hielke Nienhuis uit Lekkum heeft zaterdag de zware Norseman triatlon in Noorwegen volbracht. Dat deed hij in 14 uren, 44 minuten en 16 seconden. In die tijd moest hij 3,86 kilometer zwemmen, 180,2 km wielrennen en 42,195 km hardlopen.

De deelname aan de Norseman triatlon is bijzonder, want er is plaats voor maximaal 250 deelnemers. Na jaren van hoop houden op de loting was het Hielke Nienhuis dit jaar eindelijk gelukt een startbewijs te pakken te krijgen.