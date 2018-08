SC Heerenveen verliest oefenwedstrijd van Levante UD

Al in de vijfde minuut kwam Heerenveen op achterstand tegen Levante. Salvador schoot bij de tweede paal een voorzet binnen: 0-1. In de elfde minuut moest keeper Hahn de bal weer uit de touwen halen. Opnieuw was het Salvador die scoorde voor de Spaanse ploeg. Ruim tien minuten voor rust kon Morales het derde doelpunt voor Levante maken.