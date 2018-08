Skûtsje Leeuwarden wint eerste wedstrijd SKS bij Grou

Voor schipper Willem Zwaga van het Leeuwarder skûtsje was het een prachtige overwinning. ''Het was spannend, maar dit is geweldig, echt geweldig. Hij loopt. Vorig jaar was het niets met het lichte weer, maar wij hadden het gevoel dat het vandaag ging.'' De overwinning was ook een emotionele. ''We hadden de zwarte vlag wapperen vandaag, vanwege Rients 'de Wiets' Huisman. Zijn zonen zeilen nu met ons mee. Dat hadden we op het laatst beloofd.''