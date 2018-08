Maltese moordverdachte is 22-jarige oud-Sneker

Volgens de Times of Malta verklaarde de man bij die gelegenheid 'niet schuldig' te zijn. Zijn pro deo advocaat had om vrijlating op borgtocht gevraagd, maar dat werd geweigerd. De oud-Sneker wordt ook verdacht van het openbaar dragen van een mes zonder vergunning. Ook dit werd door de man ontkend.

Dood aangetroffen

Het slachtoffer werd vrijdagochtend vroeg dood aangetroffen in haar woonplaats Santa Venera. De vrouw is volgens de politie met een 'scherp en puntig voorwerp' om het leven gebracht. Het slachtoffer was een collega van de verdachte. Ook zou ze een relatie met hem hebben gehad. Beide werkten voor een gokbedrijf.

De ouders van het slachtoffer zaten zaterdag in de zaal toen de man werd voorgeleid. De politie verklaarde op de zitting dat er nog diverse getuigen moeten worden gehoord. De behandeling van de zaak gaat in de loop van volgende week verder.