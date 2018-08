LIVE: Oefenwedstrijd SC Heerenveen tegen Levante UD

SC Heerenveen speelt zaterdagavond in het eigen Abe Lenstra Stadion een oefenwedstrijd tegen Levante UD uit Spanje. Het is voor de ploeg van trainer Jan Olde Riekerink de laatste test in voorbereiding op het nieuwe seizoen. Het duel is vanaf 19.30 uur te volgen bij Omrop Fryslân via de bovenstaande livestream op onze website en de app, en op televisie.

Competitiestart

Op vrijdag 10 augustus begint Heerenveen met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle aan de competitie. Dat is bovendien de eerste wedstrijd van het nieuwe eredivisieseizoen 2018-2019. Het duel begint om 20.00 uur.