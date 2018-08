Flink druk bij Tall Ships Races in Harlingen

De Tall Ships Races in Harlingen worden zaterdag ook goed bezocht. Het is zo druk dat de gemeente Harlingen extra medewerkers inzet op de parkeerterreinen om al het verkeer in goede banen te leiden.

Bezoekers wordt gevraagd om goed op de borden te letten en de aanwijzingen van de medewerkers te volgen. Vervoerder Arriva zet vanwege de drukte extra treinen en pendelbussen in. De bussen rijden tussen Franeker-Harlingen en Dronryp-Harlingen.