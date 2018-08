Stavoren krijgt een tijdelijk restaurant De Potvis

Woensdag werd het afgebrande gebouw gesloopt. Daarna is begonnen met het opbouwen van de noodvoorziening. Vrijdagavond is er een strandtent neergezet op de plaats waar eerst het gebouw stond. De provisorische keuken is opgebouwd in een zeecontainer, net als de koeling.

Diverse bouwbedrijven uit de omgeving helpen mee om alles aan te sluiten en eigenaren Sander en Barber de Vries zijn elke dag in touw om gereedschap te verzamelen. Bijvoorbeeld bestek, servies en theedoeken kunnen ze lenen van horecazaken in de omgeving. Zo willen de twee toch nog het beste van de bouwvak maken.