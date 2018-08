Cambuur in oefenwedstrijd voorbij Sparta Rotterdam

Tyrone Conraad maakte in de 32ste minuut de openingstreffer voor Sportclub Cambuur. Keeper Kortsmit van Sparta kon niet bij de bal, die via de binnenkant van de paal in het doel belandde.

Pas laat in de tweede helft kon Cambuur de score verdubbelen. Issa Kallon maakte in de 79ste minuut de 0-2. Daarmee was de oefenoverwinning van Cambuur zeker.