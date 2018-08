Sportclub Cambuur moet bezuinigen op spelers en technische staf

Daardoor kan Cambuur niet de spelers kopen die de club graag wil hebben en moet er worden bezuinigd op de technische en medische staf. Zo werkt de ploeg op die afdelingen met medewerkers in deeltijd en niet met de vaste mensen en spelen ze met jonge talenten en geen bekende, nieuwe spelers.

Cambuurtrainer René Hake is teleurgesteld, maar zegt er direct bij dat dit de club niet valt te verwijten. Hij heeft er ook alle vertrouwen in dat met jonge, onbekende spelers een goed elftal is te maken.