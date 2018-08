LIVE: Alle veertien skûtsjes strijden om de eerste overwinning bij Grou

De wesdstrijdorganisatie heeft bij Grou meer mogelijkheden dan andere jaren, doordat er een extra stuk water is uitgegraven. Het Suderburds Wiid is twee maanden geleden officieel geöpend, en de wedstrijdleiding heeft het in de baan opgenomen. De start en finish zijn op het Pikmar, op de Wide Ie ligt een klein kruisrak, en op het Wiid varen de schepen een halvewinds rak.

Voorzitter Jan Feike Hoekstra van de commissie in Grou heeft eerder gezegd dat het nieuwe water in de route zal worden opgenomen, maar niet als kruisrak. Daar zou het niet diep genoeg voor zijn. Bij een oefenwedstrijd in juli sloeg één van de skûtsjes daar nog om. Dat kan zomaar gebeuren, als het zwaard aan de grond raakt. Vooral aan de wind is dat een risico.