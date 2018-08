Omrop Fryslân overspoeld met beterschapswensen voor Piet

Intussen knapt de weerman weer aardig op, maar hij moet nog wel even in het ziekenhuis blijven. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de verstopping is. Op televisie wordt zijn werk overgenomen door zijn dochter Martsje. Op de radio is Jan Jonkman zijn vervanger.

Vrijdag zei Piet in een verklaring dat hij overweldigd werd door de belangstelling. "Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling en voor de beterschapswensen."