Waterschap wil droogtescheuren in waterkering niet herstellen

In heel Friesland is schade geconstateerd bij 16 kilometer aan waterkeringen. Als ze te droog worden, komen er scheuren in. Een half procent van de Friese dijken is volgens het waterschap extra kwetsbaar. Dat zijn vooral de dijken in het centrale deel van Friesland, en in de veenweidegebieden. Die dijken worden in de gaten gehouden. Inspecteurs van het waterschap hebben de afgelopen weken extra controles uitgevoerd vanwege de weersomstandigheden.

Door de droogte is in 2003 een dijk doorgebroken bij het Utrechtse Wilnis. Sindsdien zijn er strenge protocollen van kracht voor het onderhoud van de dijken. Daar voldoet het Friese waterschap nu niet aan. Daarom krijgt de proef in de Van Ommenpolder bij Heeg landelijke aandacht.