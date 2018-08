EK wallball loopt uit op fiasco: nog niet alle titels verdeeld

Het toernooi, het zogenaamde muurkaatsen, zou om negen uur beginnen. Maar de vloer was niet breed genoeg, waardoor extra vloeronderdelen nodig waren. De vloer was ook niet veilig genoeg. En de tijdsindeling was te krap. Voor iedere wedstrijd was 25 minuten uitgetrokken, maar soms duurde een wedstrijd wel twee keer zo lang. Of nog langer. En door de warmte hadden de kaatsers tussendoor ook extra rust nodig.

Marrit Zeinstra

Bij de singles heeft Marrit Zeinstra de halve finale gehaald. Zeinstra won in de poule knap van de wereldkampioene Patricia Espinar uit Baskeland. In Colombia pakte Espinar de wereldtitel door te winnen van Zeinstra. Nu kon Zeinstra de eerste set makkelijk pakken, mei 15-3. In de tweede set liet Zeinstra drie matchpoints liggen, en won Espinar nipt met 15-14. In de beslissende derde set werd het 7-3 voor Zeinstra.