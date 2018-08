PODCAST: Het Skûtsje Kafee kijkt vooruit op het SKS kampioenschap

Het Theehuis in Grou was vrijdagavond omgetuned tot het Skûtsje Kafee. In het Skûtsje Kafee werd vooruitgekeken op het SKS skûtsjesilen kampioenschap, dat zaterdag van start gaat. Onder meer de nieuwe schippers Jappie Visser (Sneek) en Rinus de Jong (Joure) kwamen langs. Schrijvers Frits Jansen en Eldert Meeter spraken over het jubileumboek van het Huizumer skûtsje en Johannes Meeter, de hedendaagse schipper van dat skûtsje, keek vooruit op het aankomende kampioenschap. Je hoort het hier allemaal onder, in de uitzending van het Skûtsje Kafee.