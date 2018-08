Pieter Jan Postma pakt koppositie in WK zeilen

Postma ging in zijn eerste race van de dag al gauw aan kop en kon die koppositie vasthouden tot de finish. Ook in de volgende races eindigde hij op een mooie positie; hij werd twee keer derde. Met die uitslagen gaat Postma aan kop in het finn-klassement.

Goede start

''Er wordt hier heel hard gevaren'', vertelt Postma. ''Het was belangrijk om een goede start te hebben, en dat ging ook super! Ik had vandaag een goede dag, maar ik moet het nu ook de andere dagen laten zien. Hier in Aarhus is het pas klaar als de laatste race is gezeild.''

Bouwmeester en Akkerman

Ook Marit Bouwmeester begon sterk aan het WK met een derde en een tweede plaats. Daarmee kom ze op een gedeelde derde plaats in het klassement terecht. ''Het was een goede dag om mee te beginnen'', zegt ze. ''De eerste race had nog wel wat beter gekund, maar het was vrij solide.'' De jonge Mirthe Akkerman eindigde als tiende en vijftiende in haar races.