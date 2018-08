Piet knapt weer aardig op, maar blijft nog in het ziekenhuis

Verklaring:

''Graag breng ik iedereen even op de hoogte van wat er met mij aan de hand is. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg ik een acute blokkade in mijn blindedarm. Ik ben woensdag naar het ziekenhuis gebracht en geopereerd. Ik ben nu herstellende van mijn operatie. Onderzoeken moeten nu uitwijzen wat de oorzaak is van deze blokkade. Ik wil iedereen nogmaals bedanken voor de belangstelling en de beterschapswensen. Gelukkig worden mijn taken goed overgenomen door mijn dochter Martsje en mijn andere collega's.''