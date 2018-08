Grote stenen verhuisd naar Museum Dokkum

Volgens Dragt groeven ze vroeger een diepe kuil waar ze de stenen in plaatsten. Daarna kwam er zeeklei op en kwamen er kleinere stenen. Het geheel werd aangestampt, zodat er een laag van drie funderingsstenen ontstond. Het was daardoor goed gefundeerd, in tegenstelling tot de toren die er later bij gebouwd is. Die werd net als de Oldehove niet zo gefundeerd en is daardoor ook verzakt.

Het Museum Dokkum gaat onderzoek doen naar de afkomst van de stenen voordat ze gebruikt zijn voor de kerk.