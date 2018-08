Vrouw slaat man gebroken neus: voorwaardelijke boete

Het gebeurde allemaal op 2 december 2017 in de kantine van Harkemase Boys. De vrouw zag dat haar vriendin was aangedaan door het gepest van de man, en stapte op hem af. Het liep uit de hand en de man kreeg een klap. De vrouw zei tegen de rechter dat ze had gemist, maar volgens getuigen stond de neus van de man scheef op zijn gezicht.

Bewusteloos

Volgens de vrouw is zij later door onbekenden teruggepakt en bewusteloos geslagen. Ze kwam bij in de bestuurskamer. De rechter kon zich wat voorstellen bij de reactie van de vrouw en vond het mooi dat ze het voor haar vriendin opnam, maar geweld is gewoon niet toegestaan. ''De volgende keer moet u het anders doen.''