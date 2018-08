Werkstraf voor oplichter van Drachtster computerwinkel

Het keukenbedrijf had in de tussentijd de rekening gekregen van de eerste bestelling en contact opgenomen met de computerwinkel. Toen de Drachtster de twee bestelde telefoons wilde ophalen, wachtte een politieman in burger hem op. De Drachtster bekende onmiddellijk. Hij had gewerkt bij het keukenbedrijf en dat was hem volgens de man nog geld schuldig.

Verkocht

De Drachtster had de spullen verkocht in de tippelzone van Groningen en met het geld een schuld afgelost, boodschappen gedaan en drugs gekocht. Volgens de man is hij al wel van de drugs af, maar om er zeker van te zijn plaatste de rechter hem onder toezicht van de reclassering.