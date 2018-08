Internationaal bezet WK Fries dammen begonnen in Leeuwarden

Het WK is vandaag begonnen. Hoe ging de start?

Het is vrijdagochtend mooi geopend door gedeputeerde Michiel Schrier. We zitten op een prachtige locatie. Dat vinden we zelf, maar dat horen we ook van iedereen die hier is. De locatie past bij de status van een WK. Het maakt het ook wat duurder. We hadden een loods af kunnen huren, maar dat past niet bij een WK.

Het totale prijzengeld is ook 10.000 euro. Dat is voor de deelnemers aantrekkelijk. We kunnen niet met alleen een medaille en een bos bloemen komen.

Verder hebben we ervoor gezorgd dat het op internet allemaal goed te volgen is. Zo iets is niet gratis, dat maakt het allemaal wat duurder. Daarom was het ook even de vraag of het wel door kon gaan, maar we hebben dus alles rond gekregen.