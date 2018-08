Waterschap geeft akkerbouwers zes uren langer om te beregenen

Wetterskip Fryslân kreeg veel vragen over dat beregeningsverbod, ook al omdat akkerbouwers in Groningen en Noord-Holland overdag wel mogen beregenen.

De akkerbouwers hebben nu zes uren langer om hun gewassen te beregenen. In combinatie met die verruiming doet Wetterskip Fryslân opnieuw de oproep om zuinig te zijn met water.

Het beregenen van grasland blijft voorlopig verboden. Die maatregel is noodzakelijk, zolang het zo warm en droog is als nu, laat het waterschap weten. De afgelopen dagen was er veel discussie over het Friese beregeningsverbod.