Groene fietsen hangen aan verkeersborden in Heerenveen

Het is voor het eerst dat er een belangrijke wielerwedstrijd van start gaat in Heerenveen. Het heeft de gemeente 53.000 euro gekost om de start van de tocht naar Heerenveen te halen. Dat geld is met name bedoeld als startgeld voor de professionele wielrenners.

Op de dag zelf is er een fietsplein ingericht op de Abe Lenstraboulevard, waar allerlei activiteiten rondom de wielerwedstrijd worden gehouden.