Hoe kun je het skûtsjesilen het beste volgen dit jaar? Lees het hier!

Skûtsje Kafee

Niet alleen zaterdag, maar ook vrijdagavond al moet je in Grou zijn. Om precies te zijn in het Theehuis. Daar wordt om 17.30 uur het Skûtsje Kafee gemaakt. In het Skûtsje Kafee kijken Geartsje de Vries en Gjalt de Jong vooruit op het SKS-kampioenschap van dit jaar. Onder anderen de nieuwe schippers van Sneek en Joure, Jappie Visser en Rinus de Jong,

allinnich sneon, mar ek freedtejûn al moatst yn Grou wêze. Om presys te wêzen yn it Theehuis. Dêr wurdt om 17.30 oere it Skûtsje Kafee makke. Yn it Skûtsje Kafee sjogge Geartsje de Vries en Gjalt de Jong foarút op it SKS-kampioenskip fan dit jier. Under oaren de nije skippers fan Snits en De Jouwer, Jappie Visser en Rinus de Jong, skowe oan. Foarsitter fan de SKS René Nagelhout skoot oan om te praten oer de nije regels binnen it skûtsjesilen.

Op freed 17 augustus wurdt yn it Skûtsje Kafee yn Hylpen it IFKS-kampioenskip foarbeskôge. De presintaasje leit yn hannen fan Afke Boven en Aukje de Hoop. Te gast binne ûnder oaren Ton Brundel en Daan van der Meer.

Beide programma's wurde útstjoerd om 19.00 oere op radio by Omrop Fryslân.