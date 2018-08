In Portret: de Reuzen van Leeuwarden

Het Meisje

Je zou het misschien niet meteen zeggen, maar het "kleine" Meisje van Royal de Luxe is de oudste van het gezelschap dat naar Leeuwarden komt. Geboren in 2005 is ze intussen alweer dertien jaar oud. En in die dertien jaar heeft het Meisje al meer van de wereld gezien dan menig kleiner persoon. Zo heeft ze al door de straten van het Canadese Montreal gelopen, heeft ze het prachtige Santiago in Chili bekeken, en is ze zelfs al down under geweest in Perth in Australië.

Op deze reizen heeft het Reuzenmeisje de hulp nodig van twintig kleinere mensen. Deze mensen helpen het 800kg zware meisje om vooruit te komen, en om haar armen, lijf en hoofd te bewegen.

Het Reuzenmeisje is in Leeuwarden om te zoeken naar haar vader de Duiker, die duizenden jaren geleden heeft geholpen om Fryslân droge voeten te geven. Ze zal met een topsnelheid van 2,5 kilometer per uur de Friese hoofdstad doorzoeken, om haar vader terug te vinden.