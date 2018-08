Waterschap denkt na over verruimen beregeningsverbod

Tegemoet komen

Waterschap Fryslân had donderdagavond een extra vergadering van het algemeen bestuur over de droogte. Toen is uitgebreid gesproken over mogelijkheden de boeren weer enigszins tegemoet te komen.

Dat kan, omdat het door het beregeningsverbod weer wat beter gaat met de Friese waterhuishouding, zegt loco-dijkgraaf Jan van Weperen. "De boeren houden zich goed aan het beregeningsverbod en daardoor kunnen wij het water weer wat beter in de polders krijgen."