Haai gezien voor de kust van Terschelling

Uit onderzoek bleek dat het gaat om een gevlekte gladde haai. Die zijn steeds vaker te zien voor de Nederlandse kust. De haaien zijn niet gevaarlijk voor de mens.

In de jaren 70 waren er veel meer haaien in de Noord- en Waddenzee en het lijkt erop dat ze terugkomen. De reden daarvan is voorlopig niet bekend, maar volgens deskundigen is de terugkeer een goed teken voor de voedselketen in de Waddenzee.