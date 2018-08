Route van Hemdykrintocht bij Blauwhuis volledig opgeknapt

Deelnemers aan de Hemdykrintocht, met start in finish in Blauwhuis, kunnen bij de eerstvolgende editie over volledig vernieuwde paden lopen. Zowel op het traject Blauwhuis - Dedgum - Parrega als het parkoers Nijezijl - Piekezijl en Westhem - Blauwhuis is de weg opgeknapt. Daarnaast is ook bij Syp-Set aan het Brekkenpad het betonpad en het dek van de spoortunnel vernieuwd.