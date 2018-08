In functie op het skûtsje: de roefmeester

Het skûtsjesilen is vanaf zaterdag 4 augustus 14 dagen te volgen bij Omrop Fryslân op radio, televisie en via de livestream op Omropfryslan.nl en de omrop app. In samenwerking met Omroep MAX maakt Omrop Fryslân dit jaar voor de tweede keer het Skûtsje Journaal. Dat programma wordt uitgezonden vanaf 4 augustus om 17.25 uur op NPO1.