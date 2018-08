FNP-voorzitter Van Mourik roept raadslid op matje vanwege 'domme tweet'

Elf excuses

Eijer kreeg meteen een verwijt van antisemitisme over zich heen en verwijderde de tweet na tien minuten. Nog dezelfde dag maakte Eijer zo'n elf keer excuses op Twitter, maar de FNP ontving na de tijd het verzoek Eijer te royeren. Partijvoorzitter Van Mourik laat in een brief aan alle leden weten dat hij 'zo ver niet wil gaan', maar hij wel de affaire had besproken binnen het hoofdbestuur van de partij.

"Dit is een ernstige zaak. FNP'ers zouden geen uitspraken moeten doen over grote internationale zaken, zoals het Middenoostenprobleem", stelt Van Mourik in de brief.