Eerste tallship is al aangekomen in Harlinger haven: Sørlandet

Het schip werd in 1927 gebouwd in Kristiansand. Sørlandet is 64 meter lang en bijna 10 meter breed. Het raakte in de Tweede Wereldoorlog beschadigd en werd uiteindelijk gebruikt als accommodatie van bemanningsleden van Duitse onderzeeboten.

Na de oorlog werd het schip volledig gerestaureerd. Sinds 1981 is Sørlandet onder een eigen stichting meerdere keren de Atlantische Oceaan overgestoken.

De andere tallships komen vrijdag aan in Harlingen.