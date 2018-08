Aankomst Polynesiërs in Grou voor European Sports for All Games

De groep kanoërs bestaat uit acht Fransen. Het had eigenlijk een groep uit Tahiti moeten zijn, maar die hebben zich teruggetrokken. De Fransen worden ondergebracht bij vier gastgezinnen in Jirnsum. Janet Visser is docent Frans en is erbij als tolk. "Ze hebben er veel zin in. Vooral het delen hoort echt bij hun cultuur. Ze willen het kanoën heel graag laten zien en zijn ook nieuwsgierig naar de andere culturele sporten", vertelt Visser.