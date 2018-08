Pieter Jan Postma 27e na eerste dag WK Zeilen

Postma maakt bij het wereldkampioenschap zijn rentree in de olympische klasse. In de enige race van donderdag eindigde Postma in zijn vloot als 14e. Omdat er twee vloten zijn, staat hij daarmee op de 27e plaats in het klassement.

De Fries is de tweede Nederlander in het tussenklassement. Nicholas Heiner uit Enkhuizen werd in zijn race zesde en staat nu elfde.

Winnaars van beide races werden Jorge Zarif uit Brazilië en Josip Olujic uit Kroatië.

Meer Friezen op het WK

Vrijdag komen Marit Bouwmeester uit Waren en Mirthe Akkerman uit Akkrum op het water in de Laser Radial-klasse.