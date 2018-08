Zwembad op Schiermonnikoog dicht om problemen met chloortoevoer

Donderdagochtend om half negen stonden de eerste leszwemmers al voor de deur. Die werden teleurgesteld omdat de gemeente het niet verantwoord vond om het zwembad te openen. Het was al de tweede keer dat het zwembad met dit technische probleem kampt. Vorige week werd het bad een halve dag gesloten vanwege dezelfde oorzaak.

De eerste boot van vrijdag

Hagen hoopt dat het zwembad in de loop van vrijdag weer open kan. Het doel is dat met de eerste boot een technische ploeg naar het eiland komt die de problemen definitief oplost. Hagen noemt het jammer dat het zwembad juist met dit mooie weer niet open is. "Vooral voor ouders met jonge kinderen is het prettig om na het strand nog even bij het zwembad te zitten."