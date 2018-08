EK kaatsen: Nederland wint internationaal spel in Franeker

De mannen begonnen met verlies in de poulewedstrijd tegen Valencia. Die waren met 6-3 te sterk. Door de tweede poulewedstrijd met 6-2 van Frankrijk te winnen, plaatste Nederland zich voor de kruisfinales. Daarin was Baskenland de tegenstander. Nederland won met 6-2 en ging daarmee door naar de finale.

In die finale was Valencia, dat in de andere halve finale van België won, opnieuw de tegenstander. In die finale ging het tot 4-4 gelijk op. Daarna kwam Nederland op 5-4 en daarna maakten ze het ook af.