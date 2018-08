Eigenaar café Shooters verwacht dat sluiting tot faillissement leidt

Spronk erkent dat er in zijn café in drugs gehandeld werd en dat hij als eigenaar verantwoordelijk is voor wat er in zijn café gebeurt. Het is echter voor een caféhouder niet te controleren of er dealers in het café zijn, zegt hij.

Bovendien wordt er volgens Spronk in heel veel cafés in Fryslân in drugs gehandeld. Hij ontkent wel dat zijn personeel dat ook doet.