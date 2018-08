Piet Paulusma: "Alle beterschapswensen doen me zeer goed"

In een verklaring zegt de weerman het volgende:

"Het was even schrikken, maar naar de omstandigheden kan ik niet anders dan zeggen dat het redelijk goed met me gaat. Op het moment moet ik de uitslagen van de onderzoeken afwachten. Ik wil iedereen bedanken voor alle beterschapswensen. Dat doet me zeer goed."

We wensen Piet als medewerkers van Omrop Fryslân natuurlijk ook beterschap. Wie Piet een kaartje wil sturen, kan dat doen via de omroep:

Omrop Fryslân

Postbus 7600

8903 JP Ljouwert

We zorgen er dan voor dat de post op het goede adres terechtkomt.