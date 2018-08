Fietsers vinden granaat in het Fochteloërveen

In het Fochteloërveen is gisteren door twee oplettende fietsers een granaat gevonden. Het vermoedelijk gedumpte explosief is vanochtend door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) tot ontploffing gebracht op veilig terrein. Het bleek om een oefenexplosief te gaan. pic.twitter.com/dFD7LZYlFR