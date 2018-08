Q&A: Wat heeft nieuwe Skûtsje Journaal-presentatrice met skûtsjesilen?

Heb je ervaring met zeilen of ben je zelf wel eens op een skûtsje gezeten?

"Mijn eerste zeilervaring was in Fryslân. In Heeg, op een zeilkamp op de middelbare school. Ik vond het fantastisch. Daarna heb ik nog een korte zeilcursus gedaan in Harderwijk waar ik woonde. En ik ben een keer met zeven vrienden gaan zeilen in Griekenland. Dat was nogal een avontuur met meters hoge golfen en of soms juist helemaal geen wind. Maar het was wel een geweldige ervaring. Ik twijfel of ik op een skûtsje heb gezeten, ik dacht het wel.. Maar misschien was het ook wel een botter, haha!"

Was je voor het Skûtsje Journaal bekend met het skûtsjesilen?

"Jazeker, ik volg alles ook wel tot op zekere hoogte. Het programma heb ik ook weleens gezien. Mijn vader bakt ieder jaar tijdens de competitie visjes bij Riemer van der Velde in Langweer. Ik zou nog altijd een keer mee maar het komt er maar niet van."