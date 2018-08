Code oranje in hele land; boeren mogen langer mest uitrijden

Natuur- en waterkwaliteit komt in het geding, schrijft het ministerie van Infrastructuur en Milieu. "Botulisme, vissterfte en blauwalg steken de kop op. Schepen kunnen kunnen door de lage waterstand niet meer optimaal worden beladen en de industrie kan het koelwater in sommige gevallen niet meer kwijt."

De laatste weken namen waterschappen lokaal besluiten over de maatregelen. Nu het watertekort landelijk geldt, is het Landelijk Managementteam Watertekorten verantwoordelijk voor acties. Het is de vierde keer deze eeuw dat dat het geval is. Ook in 2003, 2006 en 2011 werd opgeschaald naar fase twee.