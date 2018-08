Zus opgepakte kinderpsychiater uit Fryslân verdacht van omkoping

Ze zou het gezin van de 15-jarige jongen tienduizenden dollars hebben aangeboden voor het aanpassen van de verklaringen die zijn afgelegd na de aanhouding van de Friese kinderpsychiater.

De 77-jarige vrouw stond op het punt om weer naar Nepal af te reizigen.

Op heterdaad betrapt

De man uit Makkinga werd in juni in Nepal aangehouden. Hij werd toen op heterdaad betrapt met de jongen op zijn hotelkamer. In Nepal en in Nederland doet de politie onderzoek naar de verdenkingen van kindersekstoerisme en het in het bezit hebben en verspreiden van kinderporno.